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Добрый Мир

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Герасимов дал "обещание жизни": Русским войскам предстоит много работы. ВСУ в Курской области ждёт разгром

Герасимов дал "обещание жизни": Русским войскам предстоит много работы. ВСУ в Курской области ждёт разгром

Фото: globallookpress.com/Kremlin PoolВчера 12K прочитали На следующий день после прорыва ВСУ в Курскую область начальник Генштаба Валерий Герасимов пообещал Верховному главнокомандующему, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

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Комментарии
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Лев Добрый
Как же готовили СВО, если не обустроили границы с Украиной? Кто виноват в этом? Виновные сидят на своих местах и продолжают врать, прямо в лицо президенту страны!😱👈🗡️
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19 час.

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