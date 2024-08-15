Герасимов дал "обещание жизни": Русским войскам предстоит много работы. ВСУ в Курской области ждёт разгром

Фото: globallookpress.com/Kremlin PoolВчера 12K прочитали На следующий день после прорыва ВСУ в Курскую область начальник Генштаба Валерий Герасимов пообещал Верховному главнокомандующему, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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