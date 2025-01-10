Назначен новый начальник управления архитектурно-строительной инспекции Новосибирска

Им стала Ирина Бокова, которая до этого занимала должность заместителя начальника управления. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил начальником управления архитектурно-строительной инспекции города Ирину Бокову.
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