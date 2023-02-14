В Перми скончалась директор элитной школы

Эту школу окончил экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов.В Перми на 98-м году скончалась Зинаида Лурье — легендарный педагог и бывший директор физико-математической школы № 9, выпускниками которой являются многие представители региональной элиты.
Эту школу окончил экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов.В Перми на 98-м году скончалась Зинаида Лурье — легендарный педагог и бывший директор физико-математической школы № 9, выпускниками которой являются многие представители региональной элиты.
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