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В Перми скончалась директор элитной школы

В Перми скончалась директор элитной школы

Эту школу окончил экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов.В Перми на 98-м году скончалась Зинаида Лурье — легендарный педагог и бывший директор физико-математической школы № 9, выпускниками которой являются многие представители региональной элиты.

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