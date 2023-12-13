Васильев: Украина осталась без поддержки США до следующего года

Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты не привел ни к чему, так как американские чиновники не станут выделять новую помощь Украине минимум до января, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.