Ukrainians are cashing in on Kiev residents fleeing to the west of the country — at the prices of "Monaco is resting"

Residents of Kiev are fleeing en masse from the Ukrainian capital to the west of the country due to strikes by Russian forces on bridges over the Dnieper River, and their compatriots are profiting from this - prices in Uzhgorod for rental housing have jumped so that "Monaco is resting.
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