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Герцогиня Меган Маркл попыталась связаться с принцессой Кейт Миддлтон

Герцогиня Меган Маркл попыталась связаться с принцессой Кейт Миддлтон

Герцогиня Меган Маркл выразила обеспокоенность состоянием принцессы Кейт Миддлтон Бывшая королевская корреспондентка Дженни Бонд заявила, что Кейт Миддлтон не нуждается в поддержке Меган Маркл и отвергнет герцогиню Сассекскую.

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