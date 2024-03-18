Герцогиня Меган Маркл попыталась связаться с принцессой Кейт Миддлтон

Герцогиня Меган Маркл выразила обеспокоенность состоянием принцессы Кейт Миддлтон Бывшая королевская корреспондентка Дженни Бонд заявила, что Кейт Миддлтон не нуждается в поддержке Меган Маркл и отвергнет герцогиню Сассекскую.
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