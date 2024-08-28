Названы причины, по которым банк заблокирует перевод клиента самому себе

Банки с 25 июля 2024 года обязаны блокировать переводы, имеющие признаки мошеннических операций — причем это касается и переводов между собственными счетами, предупредил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
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