В Госдуме объяснили, почему нет смысла России выходить из ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представляет для России больше консультативно-информационную площадку, обеспечивающую методологическую поддержку, и не оказывает никакого влияния на отечественную медицину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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