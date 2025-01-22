Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуме объяснили, почему нет смысла России выходить из ВОЗ

В Госдуме объяснили, почему нет смысла России выходить из ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представляет для России больше консультативно-информационную площадку, обеспечивающую методологическую поддержку, и не оказывает никакого влияния на отечественную медицину.

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