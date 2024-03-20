На обновление гидрометеорологической сети в акватории СМП выделят 1,6 млрд рублей

В районе Северного морского пути (СМП) необходимо создать мощную гидрометеорологическую сеть, чтобы прогнозы были более точными, заявил «Известиям» министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии