Avia.pro - СМИ На фоне нескончаемых историй о предоставлении жилья переселенцам, многодетные семьи в России продолжают бороться за свои права, сталкиваясь с откровенным хамством и унижением от государственных структур.
"Че ходишь сюда, спираль поставь и не рожай больше": казенная сотрудница из соцзащиты отправила многодетную мать Зуйкову восвояси
Комментарии
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Ольга
Гнать эту тварь с должности в соцзащите и впредь не допускать к работе с людьми!
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24 мин.
леонид рыбаков
процентов 90 надо гнать а половину на лесоповал
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20 мин.
Дуня Веникова
Живу на селе и не понимаю почему люди купив дом на мат.капитал его довели до аварийного состояния ? А если купили барахло ,то кто виноват ? Есть у нас несколько многодетных семей и тоже купили дома ,так уже у всех пристроены ,где вторые этажи ,где пристройки .Один домик был куплен даже без окон .Видели бы вы какая сейчас там красота .Даже и не вспомнишь ,что дому уже 60 лет .А рядом с селом выделили поле под застройку многодетным .Богатеев там нет .Многие просто землю перепродали ,а некоторые сами потихоньку строятся .Было бы желание .
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8 мин.
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