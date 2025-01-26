"Че ходишь сюда, спираль поставь и не рожай больше": казенная сотрудница из соцзащиты отправила многодетную мать Зуйкову восвояси

Дуня Веникова

Живу на селе и не понимаю почему люди купив дом на мат.капитал его довели до аварийного состояния ? А если купили барахло ,то кто виноват ? Есть у нас несколько многодетных семей и тоже купили дома ,так уже у всех пристроены ,где вторые этажи ,где пристройки .Один домик был куплен даже без окон .Видели бы вы какая сейчас там красота .Даже и не вспомнишь ,что дому уже 60 лет .А рядом с селом выделили поле под застройку многодетным .Богатеев там нет .Многие просто землю перепродали ,а некоторые сами потихоньку строятся .Было бы желание .