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ВСУ атаковали два танкера в акватории Морского терминала КТК

В акватории Морского терминала КТК были атакованы два танкера — «NISSOS SIFNOS» и «MARATHI». Первый танкер, под флагом Маршалловых островов, находился под погрузкой нефти, второй, под флагом Острова Мэн, следовал для приема нефти.

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