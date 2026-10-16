‼️🇷🇺💥 Кадры боёв: бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине ▪️Подразделения группировки войск «Центр» продолжают атаки за ранее освобожденным г.
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