Тамбовский проект стал победителем Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Конструктор "Кроха", разработанный педагогом Центра развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета Алексеем Приваловым, признали лучшим в номинации "Прототипы игр и игрушек" в блоке "Конструкторы и сборные модели".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Из Тамбовской обл...
- Из Тамбовской обл...
- В ТГТУ наградили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым