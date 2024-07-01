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В главный собор Владимир-Волынской епархии УПЦ пришла комиссия Минкульта

В главный собор Владимир-Волынской епархии УПЦ пришла комиссия Минкульта

1 июля 2024 года комиссия Министерства культуры в составе сотрудников Государственного историко-культурного заповедника «Древний Владимир», правоохранителей и представителей Волынской областной государственной администрации попыталась провести опись имущества кафедрального Успенского собора Владимир-Волынской епархии УПЦ, а также комплекса помещений, в которых находятся епархиальное управление и духовное училище.

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