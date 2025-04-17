«МЮ» – последний клуб без поражений в еврокубках. У команды Аморима 7 побед и 5 ничьих в ЛЕ

Команда Рубена Аморима вырвала победу в ответном матче с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы – 5:4.
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