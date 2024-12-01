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Симоньян рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить

Симоньян рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что ключевую роль в победе России сыграют благородство и милосердие.

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