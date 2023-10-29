Илья Кива: Геноцид – великий замысел Зеленского

Новый котел. У Зеленского на Донецком направлении создались благоприятные условия для утилизации мобилизированых украинцев, которые в последствии могут нести угрозу его режиму, а главное — засорять землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии