Следующий «Гелик» получит новую технологию подвески. Первые детали

Шпионские снимки показали обновленный Mercedes-Benz G-Class на тестах. Британское издание Autocar недавно прокатилось на одном из прототипов и обнаружило новую технологию подвески, которая появится в обновленном внедорожнике.
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