Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +22°, облачно• Севастополь: +19°, ясно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +17°, облачно• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +18°, облачно• Бахчисарай: +22°, облачно• Джанкой: +24°, ясно• Судак: +15°, облачно• Феодосия: +16°, облачно.
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