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Коу о допинге российских легкоатлетов в Лондоне-2012: «Олимпийские игры слишком сильны, чтобы одна страна-нарушительница нанесла им существенный ущерб»

– На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Россия заняла четвертое место в медальном зачете. Но впоследствии 15 российских медалей изъяли после перепроверки допинг-проб.

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