Прокуратура проводит проверку аварии с поездом и КамАЗом под Волгоградом

Место крушения поезда в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Region_34 Волгоградская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту жёсткого столкновения пассажирского состава с самосвалом КамАЗ на перегоне станций Гремячая – Котельниково в Волгоградской области.
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