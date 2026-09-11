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Культурология.рф

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Вокруг света: «Шепчущая стена» и др странные места на Земле, где происходят необъяснимые звуковые явления

Вокруг света: «Шепчущая стена» и др странные места на Земле, где происходят необъяснимые звуковые явления

В мире существует множество загадочных мест, в которых происходят необъяснимые и пугающие явления. Около ста лет назад такими местами считались некоторые сооружения, построенные в разных частях света.

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