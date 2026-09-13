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ИА Регнум

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В Яванском море у берегов Индонезии перевернулся паром

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 129 числятся пропавшими без вести после того, как в Яванском море у берегов Индонезии перевернулся паром.

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