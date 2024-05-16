Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Проект стартовал в сентябре 2023 года Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что в столице теперь можно получить онлайн-доступ к документам, признанным уникальными благодаря помощи школьников и студентов колледжей.
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