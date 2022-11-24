Журнал «Профиль»

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В РФ разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС

В РФ разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС

Мобильное приложение для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые въезжают в Россию, разрабатывает МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством труда и социальной защиты.

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