В РФ разрабатывают мобильное приложение для въезжающих из стран ЕАЭС

Мобильное приложение для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые въезжают в Россию, разрабатывает МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством труда и социальной защиты.
Мобильное приложение для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые въезжают в Россию, разрабатывает МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством труда и социальной защиты.
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