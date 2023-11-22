“Все кончено”: Фанаты “Игры престолов” потеряли надежду на то, что серия кни...

“Все кончено”: Фанаты “Игры престолов” потеряли надежду на то, что серия книг когда-нибудь будет законченаПоклонники “Игры престолов” теряют надежду на то, что серия книг “Песнь льда и пламени” когда-нибудь будет закончена, поскольку автор Джордж Р.