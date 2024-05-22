18 мая в аккаунте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети появилась запись в связи с 80-летием депортации крымских татар, в которой содержался скрытый выпад в адрес России: «Как Турция, мы продолжим защищать права крымских татар, как тех, кто живёт в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации».
Харьковское продвижение России озадачило Турцию
Комментарии
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Андрей Тихонов
Больше им бесплатного газа, а сами будем последний хрен без соли доедать, и пенсионный возраст поднимем до 120лет
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Ух ты... А чо это турки "озадачены" НАШИМ продвижением в Харьков?? Не иначе, "турецкие активы в пополаме с укропами" их беспокоят????
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3 час.
Александр Т
А не пора ли напомнить туркам о незаконной аннексии Арарата?
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2 час.
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