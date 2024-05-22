Харьковское продвижение России озадачило Турцию

18 мая в аккаунте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети появилась запись в связи с 80-летием депортации крымских татар, в которой содержался скрытый выпад в адрес России: «Как Турция, мы продолжим защищать права крымских татар, как тех, кто живёт в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации».