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Прямо как у Galaxy S26 Ultra — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max получили функцию Privacy Display

Прямо как у Galaxy S26 Ultra — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max получили функцию Privacy Display

Xiaomi 18 Pro сможет скрывать от посторонних взглядов отдельные окна, приложения и уведомления Xiaomi раскрыла еще одну особенность флагманской серии Xiaomi 18 Pro — новый дисплей SuperPixel 2.

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