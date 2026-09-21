Прямо как у Galaxy S26 Ultra — Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max получили функцию Privacy Display

Xiaomi 18 Pro сможет скрывать от посторонних взглядов отдельные окна, приложения и уведомления Xiaomi раскрыла еще одну особенность флагманской серии Xiaomi 18 Pro — новый дисплей SuperPixel 2.
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