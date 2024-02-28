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Царьград

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Бастрыкин предупредил сбежавших звёзд, что при возвращении в Россию их ждёт сюрприз: "Все ответите"

Бастрыкин предупредил сбежавших звёзд, что при возвращении в Россию их ждёт сюрприз: "Все ответите"

Глава СК России констатировал, что после звёзды, дискредитирующие русскую армию, ответят по законуС начала специальной операции Россию покинули многие знаменитости, который и по сей день продолжают делать заявления, дискредитирующие русскую армию.

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