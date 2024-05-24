Звезду «Реальных пацанов» Никиту Кологривого оценили в роли отца

О его роли высказалась дочь убитого продюсера «Комбинации» Виктория Олейникова, дочь убитого создателя и первого продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина, поделилась своим мнением об актере Никите Кологривом, который исполняет роль ее отца в фильме о популярном музыкальном коллективе.
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