Исследователи опровергли экзистенциальную угрозу ИИ для человечества

Новое исследование: большие языковые модели не представляют экзистенциальной угрозы человечеству Согласно новому исследованию Университета Бата и Технического университета Дармштадта в Германии, большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, не способны обучаться самостоятельно или приобретать новые навыки, что означает, что они не представляют экзистенциальной угрозы человечеству.