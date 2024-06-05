Губернатор Мазур назвал самые перспективные направления развития Томской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня, ФедералПресс. Самыми востребованными направлениями развития Томской области являются микроэлектроника, малотоннажная химия, лесохимия, агрохимтехнологии, биотехнологии, генная инженерия.
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