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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о цели снизить вес болидов на 30 кг в 2026 году: «Вероятно, для команд это будет невыполнимой задачей»

Алонсо усомнился в возможности снизить вес новых болидов «Ф-1» на 30 кг. Пилот «Астон Мартин» считает, что командам будет очень трудно добиться озвученных целей по снижению веса болидов 2026 года на 30 кг относительно текущих машин.

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