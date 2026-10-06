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Славянская доктрина

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География — ключ к истории Абхазии

География — ключ к истории Абхазии

География — ключ к истории Абхазии Поразительно много мы «знаем» о древних Риме, Греции, Египте, Шумерском и Аккадском царствах, даже о Китае и Индии известно, что они были развитыми государствами чуть ли не каменном веке.

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