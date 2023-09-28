Арбитражный суд пересмотрит дело о многомиллиардных долгах экс-владельца Spar

ООО «ТД „Интерторг“» признали банкротом в феврале 2020 года. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения нижестоящих судов, которые отказались привлекать к субсидиарной ответственности бенефициара торгового дома «Интерторг» Мушвига Абдуллаева.
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