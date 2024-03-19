С такой высоты видно только горы и море Они тут были до нас и будут после нас. Они для нас вся жизнь, мы для них — мгновение.
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С такой высоты видно только горы и море Они тут были до нас и будут после нас. Они для нас вся жизнь, мы для них — мгновение.