Тен Хаг считает, что «МЮ» нужно усиление почти на всех позициях. Рангник поддерживает его

Эрик тен Хаг убеждает боссов «Ман Юнайтед» в необходимости обновления состава. Новый главный тренер манкунианцев заявил руководству, что усиление требуется практически на каждой позиции, утверждает The Independent.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх