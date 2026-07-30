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Сандрачук рассказал, чем его впечатлил Семак: «Сергей Богданович стал для меня старшим товарищем»

Сандрачук рассказал, чем его впечатлил Семак: «Сергей Богданович стал для меня старшим товарищем»

Защитник махачкалинского «Динамо» Александр Сандрачук в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Алексею Фаткадынову рассказал о разговоре с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком на сборах в Австрии.

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