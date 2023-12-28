Наши БМП-3 давят американские «Брэдли», как тараканов

«Битва моторов» под Степовым и Авдеевкой доказала превосходство российской техники Константин Ольшанский Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Несмотря на замедление боевых действий на нескольких тактических направлениях, все чаще фиксируются прямые боевые столкновения между российской и натовской бронетехникой.