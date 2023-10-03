Архангел Спецназа: На фоне провала контрнаступления и неудач на международной политической арене, Зеленскому жизненно необходимы победы.
За провал контрнаступления Зеленский отыграется на Крыме
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Никто не мешает применить оборудование РЭБ подлетев к тому же Раптору в нейтральной зоне. Пусть докажут что это не сама их аппаратура глючит. Да и существует закон позволяющий уничтожать нейтральные объекты если есть доказательства их работы на стороне противника. Предупредить по оф. каналам и оппачки......
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19 час.
Александр Ляшенко
Путин должен отдать приказ: Сбивать НАТОвскую воздушную разведку да же в нейтральных водах.Ничего они за это России не сделают,что могли уже сделали.
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12 час.
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