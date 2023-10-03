За провал контрнаступления Зеленский отыграется на Крыме

Дмитрий Гурин

Никто не мешает применить оборудование РЭБ подлетев к тому же Раптору в нейтральной зоне. Пусть докажут что это не сама их аппаратура глючит. Да и существует закон позволяющий уничтожать нейтральные объекты если есть доказательства их работы на стороне противника. Предупредить по оф. каналам и оппачки......