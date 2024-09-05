НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Пегула впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». Она с 7-й попытки выиграла в 1/4

Пегула впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». Она с 7-й попытки выиграла в 1/4

Шестая ракетка мира Джессика Пегула в четвертьфинале US Open обыграла №1 Игу Швентек – 6:2, 6:4. Они играли 10-й раз, и Пегула одержала четвертую победу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх