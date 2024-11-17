Дело похитителя картонного полицейского отправлено в суд

Петрозаводские следователи завершили следствие по имущественному преступлению Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия расследовано уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по факту совершения двух преступлений, предусмотренных ч.
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