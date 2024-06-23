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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Концерт и акцию у мемориала провели в Барнауле в День памяти и скорби

Концерт и акцию у мемориала провели в Барнауле в День памяти и скорби

После концерта барнаульцы присоединились к всероссийской акции "Свеча памяти" В День памяти и скорби на барнаульском Мемориале Славы состоялись концерт-реквием "Поклонимся великим тем годам" и акция "Свеча памяти".

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