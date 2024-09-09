Эндрю Гарфилд считает, что у его Человека-Паука есть еще много интересных ис...

Эндрю Гарфилд считает, что у его Человека-Паука есть еще много интересных историй, которые можно было бы показатьНедавно у Эндрю Гарфилда состоялось интервью с изданием Screen Rant, в котором актер обсудил слухи о своём возможном возвращении к роли Человека-Паука в предстоящем “Человек-Паук 4” с Томом Холандом.
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