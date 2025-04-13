Верховный суд запретил банкам списывать зачисленные «по ошибке» деньги

Верховный суд РФ признал незаконным списание денег у клиента банка из-за их ошибочного зачисления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, в апреле 2022 года на счет Тамары Шкулевой поступило €783 тыс.
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