Ламин Ямаль повторил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов. Вингер «Барселоны» забил в ворота « ПСЖ » в матче 3-го тура общего этапа турнира (2:4).
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