Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генпрокуратура напомнила об ответственности за помощь другим государствам во вред России © РИА Новости / Алексей Майшев Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
Генпрокуратура напомнила об ответственности за помощь другим государствам во вред России © РИА Новости / Алексей Майшев Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.
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