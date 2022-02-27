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Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генпрокуратура напомнила об ответственности за госизмену

Генпрокуратура напомнила об ответственности за помощь другим государствам во вред России © РИА Новости / Алексей Майшев   Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.

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