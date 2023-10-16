Путин: Китай и Россия по всем вопросам всегда старались найти компромисс

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российско-китайские отношения складывались не под текущую конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы на протяжении 20 лет.
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