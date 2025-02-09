Жители Видлицы: «Сын отказался мыться, сказал, он чище этой воды»

С 1 июля жителям поселения придется платить за воду из реки 110 рублей за кубометр Жительница Видлицы, как и многие из нас, узнала, что в декабре прошлого года глава Карелии подписал указ о повышении и других тарифов.
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