Застройщик предсказал удорожание квартир в Барнауле при расширении трамвайной сети

В перспективе рельсы могут проложить вдоль Павловского тракта Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин предположил, что квартиры в новых кварталах Индустриального района могут подорожать, если там когда-то появятся трамваи.
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